Шёл 2019 год: Названы сроки выхода УАЗ «Патриот» с АКПП

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Ждать новую версию отечественного внедорожника с автоматической КПП осталось недолго. Новинка появится к концу августа – началу сентября текущего года.

Ещё в 2017 году в РФ автоматические коробки обогнали по популярности «механику». Шёл 2019 год, но УАЗ «Патриот» пока так и не обзавёлся «автоматом», к счастью, в ближайшее время российская компания собирается это исправить.

В сети на портале «УАЗбука» были размещены 15 каталожных номеров комплектующих новой коробки, где были указаны все наименования и артикулы. В их числе оказались гидротрансформатор, блок управления, сама коробка, сливные пробки и масло. Это свидетельствует о том, что автопроизводитель ведёт последние приготовления к выпуску нового УАЗ «Патриот» с двумя педалями на рынок.

Напомним, специально для данной модели Ульяновский автозавод намерен закупать 6-ступенчатый гидротрансформаторный «автомат» 6L50 Punch Powerglide, который фирма Punch Powertrain разработала совместно с американским автогигантом General Motors.

Для «Патриота» эту коробку будут собирать в Китае, но это не должно повлиять на надёжность агрегата. Отметим, что серия 6L50 уже доказала свою долговечность, ведь эти КПП при правильном обслуживании и спокойном вождении могут продержаться более 200 000 км без капитального ремонта.

Данная коробка справляется с тягой до 650 Нм, а работать ей предстоит в тандеме с новым 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro, который после модернизации стал выдавать 150 сил. Автоэксперты прогнозируют, что «Патриот» с автоматической КПП будет дороже версии на «механике» на 60 000-100 000 рублей.