Откуда вода в багажнике? «Прелести» покупки битого KIA Rio озвучил владелец

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Автомобиль попал в ДТП и получил повреждения кузова, о которых «риовод» не подозревал, и узнал о них только тогда, когда обнаружил влагу в машине.

Владелец битого KIA Rio на YouTube-канале «ХОМЯ КОШ» озвучил «прелести» покупки этой машины. Уточним, что от автомобилиста не скрывали, что седан попал в ДТП. Удар пришелся на корму, и она была полностью отреставрирована – визуально, вообще ничего не напоминало об аварии.

Через некоторое время после покупки владелец KIA Rio начал замечать, что в машине появляется влага. Автомобилист задался вопросом: откуда берется вода в багажнике? Изначально она была обнаружена в районе запасного колеса. Дальнейшее разбирательство показало, что она стекает по бокам, под пластиковой обшивкой багажника.

При осмотре битого KIA Rio стало ясно, что вода просачивалась в багажное отделение через четыре отверстия. Дело в том, что кузов машины «повело» после удара, из-за чего появились небольшие и незаметные зазоры между металлом и нижними углами заднего стекла, чего мог не знать и бывший владелец транспортного средства.

Еще два отверстия оказались самыми «коварными» – в левом верхнем углу заднего стекла, между ним и крышей, произошло смещение, в результате которого образовались две щели. Чтобы их увидеть, пришлось приподымать молдинг. Через эти отверстия вода незаметно текла по стойке, после чего затекала в щель в левом нижнем углу заднего стекла, и таким образом попадала в багажник.

Владелец KIA Rio принял решение заделать обнаруженные отверстия обычным герметиком. Это в полной мере позволило устранить все течи.