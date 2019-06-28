Через месяц купол раскололся: О чем может свидетельствовать треск стартера Mitsubishi Outlander – сеть

Сегодня, 13:07

Автомобилисты рассказали, во что могут вылиться проблемы с зажиганием в японском кроссовере.

В сети рассказали, о чем может свидетельствовать треск стартера Mitsubishi Outlander. Накануне один из владельцев кроссовера в тематической группе во «ВКонтакте», посвященной машине, рассказал, что в его паркетнике без каких-либо явных причин и закономерностей начались проблемы с зажиганием. При повороте ключа наблюдалась «вялость» стартера. Далее он вообще перестал работать, а когда «вернулся к жизни», трещал и тоже плохо «крутил». По словам автомобилиста, с питанием проблем нет.

Уточним, что речь идет о Mitsubishi Outlander образца 2008 года в версии XL. Оказалось, что вышеописанная неприятность – неединичный случай. Так, один из участников группы столкнулся с такой же проблемой – изначально появился треск, и автомобилист не обратил на это внимание, за что, в итоге поплатился, так как через месяц после выявления треска купол стартера раскололся.

Автомобилист отметил, что купол разлетелся на мелкие обломки, и только везение спасло маховик от того, чтобы в него не попали мелкие осколки металла. Вместо разломанного стартера был куплен новый контрактный, который уже служит 2 года. Примечательно, что некоторые автомобилисты ставили на Mitsubishi Outlander контрактный стартер, и он не «проживал» и пары месяцев.

Напомним, Mitsubishi Outlander XL 2008 года относится ко второму поколению кроссовера. Силовую линейку паркетника представляют моторы 2.0, 2.4 и 3.0, производительность которых составляет 147, 170 и 220 л.с. соответственно. Машина появилась в 2007 году, и сейчас предлагается в России исключительно в подержанном виде. Средняя стоимость автомобиля на «вторичке» составляет 800 000 рублей за «живой» экземпляр.