«Нива» для дрифта: Какую LADA Niva можно купить за 40 000 рублей, показали тюнеры

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Даже за настолько маленькую сумму удалось отыскать автомобиль, которые не просто на ходу, но и практически не требует вложений. Впрочем, приобреталась машина для тюнинг-проекта, поэтому траты на неё будут немалые.

Ведущий канала iling show показал, какую LADA Niva можно купить за 40 000 рублей. Речь идёт о машине 1997 года выпуска, которую тюнеры решили занизить. По словам блогера, коробка переключается изумительно, а подвеска неплохо обслуженная. Разумеется, автомобиль не лишён недостатков: у него есть люфт руля и проблемы с карбюратором, а также иногда «залипает» педаль газа.

Состояние кузова у LADA Niva оказалось приемлемым. Машины местами подкрашивалась, что видно даже невооруженным глазом, поскольку прежний владелец делал это кисточкой. Очагов коррозии на кузове нет, но на днище и задней балке образовалась ржавчина.

Также у «Нивы» криво лежит капот и отсутствует правое зеркало, а салоне установлены сидения от BMW, которые уже довольно сильно износились.

Первым делом в авто устранили неполадку карбюратора и выставили зажигание, после чего двигатель стал работать ровно. В дальнейшие планы тюнеров входит создание на базе «Нивы» заднеприводного автомобиля для дрифта. Ради этого внедорожник занизят, сделают ещё легче и оснастят дисками с полкой. На смену старым сидениям в салоне придут спортивные «ковши».

Отметим, что одним из условий данного тюнинг-проекта является применения запчастей только от компании «АвтоВАЗ».