«Сделана из фольги»: «Разошедшуюся по швам» Hyundai Creta показали в сети

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Автомобилист продемонстрировал треснувшую дверь кроссовера. Судя по всему, корейцы экономят на металле в паркетнике, или допустили производственный брак.

Блогер на YouTube-канале «Норд Авто» показал «разошедшуюся по швам» Hyundai Creta. Судя по видео, одна из дверных стоек кроссовера треснула посередине, по сварному шву. Видно, что автомобилист рукой нажимает на металл, и он легко гнется. Блогер констатировал, что машина «сделана из фольги».

Стоит сказать, что и ранее автомобилисты жаловались на тонкий металл Hyundai Creta, но никто до сих пор не сообщал, что двери кроссовера трескаются по сварному шву, и такой «косяк» непременно отправится в «копилку» минусов бестселлера. Тем не менее, можно не сомневаться, что это не повлияет на продажи «Креты», ведь у нее и так хватает минусов, однако она все равно остается паркетником №1 на рынке России среди новых автомобилей.

Напомним, Hyundai Creta представляет собой компактный кроссовер, ставший на конвейер в 2014 году. Автомобиль выпускается в Индии и России. Силовую линейку машины представляют бензиновые агрегаты 1.6 и 2.0 отдачей 123 и 149 л.с., а также дизельные двигатели 1.4 и 1.6 мощностью 90 и 128 л.с.

Продолжение... «АвтоВАЗ рулит»: Владелец LADA Priora рассказал, как у него отвалилась педаль газа Поломка случилась во время езды, но, к счастью, без печальных последствий. Минимальная стоимость Hyundai Creta в России составляет 957 000 рублей.

По умолчанию автомобиль предлагается в связке с МКПП и передним приводом. «Топовая» полноприводная версия кроссовера оснащается 2-литровым агрегатом в паре с 6-АКПП, и продается за 1 335 000 рублей.