«АвтоВАЗ рулит»: Владелец LADA Priora рассказал, как у него отвалилась педаль газа

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Поломка случилась во время езды, но, к счастью, без печальных последствий.

На одном из автомобильных форумов владелец LADA Priora поделился историей, связанной с поломкой машины. Автомобиль был куплен со «вторички», и уже огорчил владельца первой неприятностью. Дело в том, что у машины отвалилась педаль газа, а случилось это в совсем неподходящее время.

Автор признаётся, что ещё при покупке «Приоры» он заметил, что педаль газа «немного ходит». Спустя некоторое время во время езды он почувствовал, что педаль ушла ещё дальше. «Я увидел, что она почти совсем отвалилась от тяги, которая соединяется с тросиком – висела на последней прихватке, я рукой легко ее оторвал», – пишет автовладелец.

Пришлось автомобилисту самостоятельно «кочерагить» LADA Priora. Он вытащил все запчасти и скрепил их с помощью сварки. Также он немного выгнул педаль для лучшего эффекта и открытия дроссельной заслонки. После всех манипуляций педаль газа встала на одном уровне с другими, хотя до поломки она была заметно ниже их.

И хотя владелец LADA Priora смог своими руками починить отвалившуюся педаль, он остался разочарованным качеством запчастей. «АвтоВАЗ рулит», – иронично отметил он.