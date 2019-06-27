В России будут продаваться автомобили Ravon R2 и R3

Сегодня, 18:00

Узбекский автопроизводитель прошел регистрацию и продолжает подготовку к очередному выходу на российский рынок.

Экономичные, компактные, достаточно комфортные и доступные по цене – такими запомнились российским автолюбителям хэтчбек Ravon R2 и особенно компактный седан Ravon R3 Nexia. Они продавались в России вплоть до 2018 года, после чего продажи были приостановлены, и узбекский автобренд фактически ушел с российского рынка.

Сегодня же портал Motor.ru со ссылкой на пресс-службу завода GM Uzbekistan сообщает, что автопроизводитель намерен в скором времени вернуться в Россию, и уже сертифицировал для российского рынка 2 своих уже хорошо известные модели – R2 и R3, которые не претерпели никаких изменений.

Так на российский рынок планируется поставлять бюджетный седан Ravon R3 Nexia с прежним 1,5-литровым мотором мощностью 106 л.с.. Трансмиссия – на выбор: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Ранее ценник в России стартовал от полумиллиона рублей, новая цена не оглашается. Сборка седанов R3 будет осуществляться в Узбекистане, но не исключено, что авто «приедут» в Россию из Казахстана, где собираются для местного рынка.

Компактный стильный хэтч Ravon R2 более экономичен и стоил дороже – от 800 до 884 тысяч рублей. Технические характеристики также остались без изменений. Для России R2 будет идти с 85-сильным мотором 1,2 л и автоматической 4-диапазонной трансмиссией.

Сообщается, что сертификация действительна до 2022 года, поэтому что-то еще может «переиграться» и в технические характеристики моделей могут внести изменения.