Возвращение легенды: Новый Mitsubishi Lancer Evolution получит мотор от Renault

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Супер-седан одиннадцатого поколения будет оснащаться двухлитровой силовой установкой от «подогретого» хэтчбека Megane RS.

Японские машиностроители планируют возвращение легенды и, если новый Mitsubishi Lancer Evolution получит «зеленый» свет, то для него подготовят мотор от Renault Megane RS. Кроме того, «заряженная» французская модель поделится своей платформой с новинкой.

Напомним, Renault Megane RS имеет под капотом агрегат 2.0, производительность которого составляет 296 л.с./295 Нм. Какую мощность этот двигатель получит для нового Mitsubishi Lancer Evolution, пока неизвестно, однако если альянс Renault-Nissan-Mitsubishi внедрит в новинку технологию Mild Hybrid с 48-вольтовым стартер-генератором, которая разрабатывается сейчас, мощность силовой установки составит не менее 340 л.с.

Уточним, что в разработке новинки примут участие не только Mitsubishi, а и другие участники альянса. При этом, в Mitsubishi должны создать особый полный привод для машины на базе фирменной системы S-AWC.

Как будет выглядеть новый Mitsubishi Lancer Evolution, пока не ясно. Однако независимому дизайнеру из AUTOCAR это не помешало показать свое видение новинки – она изображена сбоку, но можно заметить, что ее передняя часть сделана в стиле Dynamic Shield, который применен к новой версии пикапа L200.

К слову, Mitsubishi Lancer Evolution ушел с рынка 3 года назад. Модель стала невостребованной, и десятое поколение стало для нее последним. Ожидалось, что у легендарного седана будет последователь в виде «подогретого» кроссовера. У последнего был концепт e-Evolution, и ожидалось, что он продолжит историю «Лансера».