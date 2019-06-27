Nissan Qashqai или KIA Sportage: В сети обсудили, какой дизельный кросовер лучше

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Одного из пользователей настигли муки выбора среди дизельных компакт-кроссов с «автоматом» по цене около 20 тысяч долларов в базовой комплектации – из всех вариантов ему приглянулись «Спортейдж» и «Кашкай».

Совета у других пользователей автор поста спросил на одном из автомобильных форумов. По его словам, выбирая дизельный кроссовер, он ориентируется на длительную эксплуатацию с ежегодным пробегом около 20 000 км и соотношением езды по трассе и городу 30% к 70%. Больше всего ему понравились Nissan Qashqai 1.6 DCI и KIA Sportage 1.6 GDI: первый на $2000 дороже и менее просторный, но расходует около 6 л топлива, а второй дешевле, но «ест» 10 литров.

«Спортейдж – хорошее решение за свои деньги и под определенные задачи», – выразил свое мнение по поводу «корейца» один из участников обсуждения. Второй отметил, что тоже рассматривал для своих нужд KIA Sportage, но не впечатлился его интерьером. «Клиренс меньше многих конкурентов, динамика – для спокойной езды», – присоединился третий.

Nissan Qashqai поддержал только один комментатор, заявив, что среди всех конкурентов в сегменте он считает его самым интересным вариантом. «А еще лучше Nissan X-Trail, но дороговато», – добавил он.

Один из подписчиков посоветовал присмотреться к Renault Kadjar. «Культура сборки Рено выше Ниссана», «Каджар реально больше Кашкая», – согласились с ним следующие комментаторы. А другой вообще высказался против корейского и японского автопрома, посоветовав автору взять BMW: «Бери x5, зачем тебе эти лушпайки», – написал он.