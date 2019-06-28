«Ржаветь она будет еще лет 15»: Обзорщик осмотрел 6-летний Geely Emgrand EC7 на предмет коррозии

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Правда ли, что все «китайцы» ржавеют – это и выяснил блогер на примере Geely Emgrand EC7, выпущенного в 2013-м году.

Результатами осмотра Geely Emgrand EC7 обзорщик поделился на канале «АвтоРадиация». Он сразу уточнил, что автомобиль уже получал некоторые вмятины и даже пострадал от падения дерева – последствия устранялись в частном автосервисе не самыми лучшими специалистами. Но и само по себе ЛКП у «Эмгранда» стойкостью не отличается и довольно плохо противостоит механическим повреждениям.

А вот днище Geely Emgrand EC7 обзорщика приятно удивило: за 6 лет эксплуатации оно почти не пострадало от ржавчины. Небольшие «рыжики» появились в тех местах, куда обычно ставили домкрат, и первичный налет остался на лонжеронах, однако обзорщик уточнил, что его пока можно легко устранить.

Приятно удивила блогера задняя подвесная балка Geely Emgrand EC7: несмотря на дешевизну и простоту, выполнена она очень качественно. «А говорите, китайское все плохое», – прокомментировал обзорщик и затем добавил: «Ржаветь она будет еще лет 15».

Небольшие следы ржавчины появились в подкапотном пространстве «Джили Эмгранд», между лонжероном «китайца» и «стаканами», а также на нижних кромках дверей с внутренней стороны и под арками, из-за механических повреждений от пескоструя и отсутствия брызговиков.

По мнению обзорщика, учитывая 6-летний возраст «Эмгранда», проверку на предмет коррозии он прошел успешно и сохранился очень даже хорошо, если не считать перечисленные выше элементы днища и кузова. Поэтому он не увидел причин бояться приобретать современные китайские автомобили.