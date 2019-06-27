В Москве выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur

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100-тысячным кроссовером стала полноприводная модель белой расцветки с черной крышей.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Сообщается, что с момента запуска производства (27 апреля 2016 года) официальными дилерами в России было реализовано порядка 87 тыс. моделей Kaptur.

Базовая комплектация данной модели включает светодиодные ходовые огни, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, передние и задние электрические стеклоподъемники, кондиционер, а также бортовой компьютер и аудиосистему.

В стартовой комплектации цена кроссовера составляет 944 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что по итогам января-мая 2019 года, Renault Kaptur занял 17 место в списке самых продаваемых автомобилей в России. В течении этого периода официальными представителями было продано 10 734 кроссоверов данной модели. Помимо этого, за время производства из России было экспортировано порядка 5 915 авто Renault Kaptur.