Стоит ли брать «Приору» в 2019-м: Владелец рассказал о состоянии 8-летней LADA Priora

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Автор рассказал, как выглядит ВАЗ-2170 спустя восемь лет эксплуатации и стоит ли покупать подобную машину с рук.

Владелец «Приоры» поделился своим рассказом на канале «Мужская тема». По его словам, первые проблемки с ЛКП у нее начались на восьмом году эксплуатации, которые выражаются в мелких сколах на капоте и отшелушиванием краски с переднего бампера.

При этом автор уточнил, что зимой дороги в городе очень плохо чистят от снега, из-за чего бампер сам вынужденно выполняет работу снегоуборочной машины и царапается, а однажды даже получил трещину. Еще одну царапину у LADA Priora получило крыло и дверь со стороны водителя, но уже по вине самого владельца, который случайно зацепил столб на парковке.

Серьезных поломок за весь срок использования «Приоры» не было. Автор рассказал, что менять приходилось только расходники, к которым он отнес тормозные цилиндры, колодки, правую «гранату», рулевые наконечники, сайлентблоки и шаровую опору, а также ГРМ. Кроме того, по своей же инициативе он менял и генератор.

Владелец уверен, что причиной хорошего состояния LADA Priora стало не только своевременное обслуживание, но и осторожный стиль езды, без гонок на скорость по городу или трассе. Однако на вопрос о том, брать ли «Приору» в 2019-м, он ответил отрицательно: новые экземпляры «АвтоВАЗ» больше не выпускает, а на вторичном авторынке за них стали просить цену в 350-400 тысяч рублей, за которые можно купить кое-что получше и посвежее.