«Лютая» «Ока» 4х4 «порвала» на бездорожье УАЗ «Хантер» и Suzuki Jimny: Офф-роуд с участием уникального «таза» показали в сети

Сегодня, 16:38

Умелая доработка продукции «АвтоВАЗа» дает фору известным «всепроходимцам».

На YouTube-канале «Канал Не Тормози» показали в деле уникальную полноприводную «Оку» с двумя двигателями и увеличенным дорожным просветом. «Самоделку» испытывали в условиях бездорожья и болота, сравнивая ее новые возможности с возможностями проходимости таких известных полноприводных компактных внедорожников как УАЗ «Хантер» и Suzuki Jimny. УАЗ со всеми блокировками, «Сузуки» без них. При этом у «Джимни» и «Оки» ширина колеи примерно одинаковая, у «Хантера» немного шире.

Продуманный подход к тюнингу и регулировкам «Оки», а также опыт водителя сделали свое дело. Результаты off-road-заезда можно описать эмоциями пользователей: «Ока жестко доминирует!», «Ока супермонстр, просто создана для бездорожья», «Ока супер, штурман вообще огонь», «Окелла лютая», «Шустрая блоха вышла. Эдакий квадроцикл с крышей».