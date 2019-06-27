Mitsubishi готовится возродить легендарный Mitsubishi Lancer Evolution

Сегодня, 15:00

Японская компания намерена продолжить производство знаменитых автомобилей серии Mitsubishi Lancer Evolution, которые впервые были выпущены в 1992 году.

Производство легендарной модели проходило на протяжении 27 лет и было приостановлено в 2017 году. В свою очередь появилась информация, что компания намерена возродить модель в виде четырехдверного седана или пятидверного хэтчбека.

На сегодняшний день подробной информации о характеристиках новинки нет. Предполагается, что новый Lancer может позаимствовать у хэтчбека Renault Megane RS обновленную генерацию коробки передач. Двигатель может представлять собой 2,0-литровую 4-цилиндровую установку с турбонаддувом, которая будет работать в паре с новой системой полного привода, разработанной японской компанией.

Также эксперты предполагают, что мощность двигателя будет составлять не менее 296 лошадиных сил. Таких показатели характерны для «топового» Renault Megane RS. В случае применении разработчиками Mitsubishi технологии Mild Hybrid, представленной 48-вольтовым стартер-генератором, отдача может достигать 341 л.с.