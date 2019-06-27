О причинах плавающих неисправностей «Шнивы» рассказал автоэлектрик

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«Таинственные» поломки Chevrolet Niva мастер назвал настоящей болью автоэлектриков и автомобилистов.

То работает, то не работает, то снова работает, причем, момент «отказа» того или иного элемента или целой опции предугадать невозможно. Диагносты называют такие неисправности плавающими и в силу сложности их поиска и устранения уже окрестили настоящей болью.

«Грешит» плавающими поломками Chevrolet Niva, о которой рассказал автоэлектрик и блогер на своем YouTube-канале «Гараж Автоэлектрика». Основная беда в том, что по результатам диагностики не определяются никакие ошибки, напрямую указывающие на наличие проблемы.

Тем не менее, «на горячую» авто глохнет и перестает заводиться в определенные моменты (до момента остывания до 80 градусов), и такие случаи участились, по словам владельца «Шнивы». По диагностике параметры в норме, однако, среди предположительных причин мастер назвал неисправность датчика коленвала либо топливного насоса (эти компоненты могут страдать от нагрева и терять характеристики). Также в процессе преднамеренного «разогрева» машины блогер заметил, что вентиляторы работают постоянно, но температура двигателя не падает (105 градусов, плюс-минус), что может говорить и о неисправности в системе циркуляции антифриза (радиатор уже был заменен недавно).

Добиться того, чтобы авто заглохло, сразу не получилось. Поэтому поиск причины плавающей поломки на Chevrolet Niva необходимо было искать методом исключений. Первое, с чего стоит начать, это разобраться с системой циркуляции антифриза. Поэтому на «Шниве» был заменен термостат системы охлаждения, после чего авто снова нужно было «разогреть». После замены термостата температура двигателя стала ниже, однако авто заглохло и не заводилось, но диагностика показала, что ошибок нет.

На слух при пуске стартера не «откликалось» реле бензонасоса, хотя должно было бы, несмотря на то, что двигатель не заводится. Это может происходить потому, что датчик коленвала не дает сигнала на ЭБУ по каким-то причинам. Проверка сопротивления на датчике показала, что он «в обрыве» из-за нагрева. И этим «болеют» не только «Шнивы», но и «немцы»: от нагрева и загрязнения в датчике «отходит» один конец катушки. Решение – замена датчика. Однако остается открытым вопрос, почему диагностическое ПО «не видит» проблемы с датчиком – ни «на холодную», ни «на горячую».