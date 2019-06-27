«Простой и надежный, на четвёрочку»: Чем так хорош УАЗ «Патриот» 2019 – автоледи

Сегодня, 09:50

Девушка осталась в восторге от «Патрика», выяснив, подходит ли он для ежедневной эксплуатации.

Для этого на YouTube-канале Autoee автоледи, в компании водителя и оператора, направилась к официальному дилеру, где для тест-драйва взяла УАЗ «Патриот» 2019 года выпуска. По словам автолюбителя, все знают «адскую» проходимость отечественного внедорожника: «Уазик по бездорожью – это танк!». Но вот что касается его повседневной эксплуатации по российским дорогам, у потенциальных «уазоводов» он вызывает вопросы.

Водитель проехал в городских условиях несколько километров, и пришёл к выводу, что УАЗ «Патриот» слишком сильно от толпы не отстаёт, благодаря некоторым доработкам силового агрегата. С «низов» двигатель поднимает довольно-таки неплохо, да и по рулевому управлению «Патрика» уже не кидает, и автомобилиста радует, что разработчики учли ошибки прошлого, серьезно поработав над их устранением.

«Едет спокойно, как кирпич. Я его не подруливаю, действительно справляется сам», – радуется водитель. Единственной претензией к управляемости УАЗ «Патриот» автор видео называет несколько тяжеловатый руль, однако этот недостаток, не исключает водитель, может быть и из-за того, что машина – новая, и ещё не притёрся, потому в дальнейшем стоит ожидать, что эта проблема уйдёт сама собой.

В остальном же УАЗ «Патриот» 2019 года очень даже хорош, убежден автомобилист, уточняя, что ему хотелось бы, разве что, починить рукоятку коробки передач, которая во время езды на повышенных скоростях «болтается» слишком сильно из стороны в сторону. «Громадный плюс ещё и в том, что машина – высокая, настоящий танк, видно в потоке всё и сразу. В целом – простой и надежный внедорожник, на четвёрочку», – оптимистично заявил водитель.

Обзорщица согласилась с его мнением, дополнив картину своими «живыми» впечатлениями от УАЗ «Патриот» при езде по бездорожью. «Честно скажу, автомобиль классный. При таких подъёмах не любой автомобиль выстоит. Трясёт изрядно, особенно при езде по камням, но это неудивительно. Ездить на нём весело, можно пошалить», – резюмировала автоледи.

Столь позитивный обзор УАЗ «Патриот» некоторые комментаторы в сети оценили негативно, утверждая, что имеет место быть обычное «проплаченное видео», поскольку эмоции девушки показались им слишком уж наигранными: «Брать его можно только тем, у кого есть кувалда, зубило, яма или эстакада. И изоленты побольше!», «Лучше вместо Патрика купить Буханку, а на оставшиеся деньги – покутить».