Кроссовер KIA Seltos: Представлена новинка, которая «порвет» «Крету»

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Корейский производитель возлагает большие надежды на новое детище. Впрочем, шансы немалые, ведь новые модели производители предлагают не так часто.

Совсем недавно, 20 июня в индийской столице Нью-Дели корейская компания KIA официально представила абсолютно новую модель кроссовера - KIA Seltos. Блогеры YouTube-канала «Автошоу VIN-КОД» поспешили ближе познакомиться с новинкой, продажи которой начнутся уже вскоре – ориентировочно во второй половине текущего года. При этом первой свой «Селтос» получит Индия – сборка уже налажена. Однако авто будет в локализованных версиях продаваться по всему миру и после США «доберется» и в Россию (ориентировочно в начале 2020 года).

Представители компании KIA заявили, что Seltos – кроссовер с лучшими в своем классе показателями полезного объема. Впрочем, в это не трудно поверить, ведь даже визуально он крупнее, чем Hyundai Creta.

Помимо сложного дизайна, заставляющего глаз» цепляться» за детали внешнего вида и рассматривать их, новинка характеризуется обеспечением высочайшего уровня безопасности благодаря комплекту передовых технологий, которые ранее были недоступны в этом сегменте.

Салон KIA Seltos по отделке, оснащению и эргономике приближает авто к премиум-классу, что, вполне возможно, скажется и на его более высокой, чем у «Креты» стоимости. Вместе с тем, новинка должна быстро найти своего покупателя, тем более что будет выбор как по двигателю (бензиновые 1,6 л T-GDI, 2-литровый «атмосферник» и 1,6-литровый турбодизель для корейского рынка), так и по варианту трансмиссии (МКПП, классическая 6-диапазонная АКПП, вариатор, 7-ступенчатый преселективный «робот»). Что по литражу и мощности «достанется» российскому рынку, пока не ясно, однако известно, что агрегаты для Индии немного «скромнее» по мощности. Возможно, такие же следует ожидать отечественным автолюбителям.