Новый кросс-хэтчбек Kia XCeed представлен официально

Сегодня, 08:59

Южнокорейская компания Kia представила новый компактный кроссовер XCeed, построенный на базе своего предшественника — хэтчбека Ceed.

Внешность нового автомобиля сконструировала франкфуртская студия дизайна Kia. Компания отмечает увеличенный дорожный просвет и более «утопленное» в пол сидение, которое придает спортивную посадку кроссоверу, за счет чего улучшается обзор водителя.

Длина автомобиля составляет 4395 мм, ширина — 1826 мм, а высота имеет размеры в 1490 мм. Также особенностями нового XCeed является увеличенный до 192 мм клиренс и защитный пластиковый обвес, расположенный по всему периметру кузова. Также представленный автомобиль приобрел новые передние фары, переработанную радиаторную решетку и новый бампер.

Что касается силовых показателей, в кросс-хэтчбеке Kia XCeed представлена моторная гамма из 1,0-литрового бензинового турбомотора мощностью в 120 л. с., четырехцилиндрового агрегата объемом 1,4 литра мощностью в 140 л. с., а также 1,6-литровым турбодизелем выдающим 204 л. с.

Производство Kia XCeed будет начато в августе. Первые автомобили поступят на европейский рынок уже в третьем квартале 2019 года. Появятся ли новые компактные авто в продажу на территории России пока неизвестно.