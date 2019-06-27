«Цена запчастей – как на Жигули»: О преимуществах KIA Rio 3 поколения рассказал довольный владелец

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Владелец решил рассказать о плюсах «корейца», из-за которых он уже второй раз пересаживается с «Рио» на «Рио».

Владелец KIA Rio Дмитрий Филлипов поделился впечатлениями от эксплуатации автомобиля на своем канале. Он рассказал, что ранее владел абсолютно новым «Рио», но в силу обстоятельств его продал, однако позже приобрел экземпляр этой же модели, но уже с пробегом. Теперь он владеет KIA Rio 2012 года выпуска, с 123-сильным мотором 1.6 и автоматической коробкой передач.

У стандартных версий «Киа Рио», по его словам клиренс составляет 165 мм, чего вполне достаточно для перемещения по дорогам общего пользования. На его же экземпляре предыдущий владелец установил усиленные пружины, из-за чего автомобиль прибавил в дорожном просвете еще на 2 см.

Владелец остался доволен светом фар и противотуманок, обзорностью с места водителя, да и лакокрасочное покрытие не назвал бы слабым. Что касается управляемости, то тут автор отметил, что KIA Rio очень хорошо «рулится», по крайней мере в пределах допустимых скоростей, а подниматься выше 120 км/ч он не пробовал.

Одним из главных преимуществ «Киа Рио» владелец назвал доступность и легкость обслуживания. По его мнению, если вовремя задумываться о замене расходников и планировать ремонтные работы заранее, то любые комплектующие можно заказывать через Интернет, и это выйдет намного дешевле, чем в магазинах по месту: «Цена запчастей – как на Жигули», – прокомментировал автор.

Проблем с катализатором у KIA Rio владелец тоже не обнаружил, но уточнил, что ни на первой, ни на второй машине он еще не сталкивался с пробегом выше 70 000 км. А насчет двигателя и коробки отметил, что видел в такси экземпляры с пробегом 200-250 тысяч км, поэтому сомнения в их надежности отпадают сам собой. Кроме того, работают мотор и «автомат» в паре очень четко и слаженно, без нареканий.

Продолжение... «Газовая камера» в салоне: О проблеме катализатора KIA Rio X-Line рассказал эксперт Специалист поведал о конструктивном недостатке модели, о том, к чему он приводит и как с ним бороться. Расход бензина летом по городу составляет 9 л, а зимой – 11-13 л. Заводится KIA Rio в любой мороз при условии, что «залито нормальное масло и стоит свежий аккумулятор».

Единственным значительным минусом «Киа Рио» 3 поколения владелец назвал практически полное отсутствие какой-либо шумоизоляции, но в целом автомобиль вызывает у него только положительные эмоции.