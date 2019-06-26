Не в ущерб доступности: Следующее поколение LADA Granta получит вариатор Jatco

Сегодня, 17:33

Со сменой генераций отечественный бестселлер оснастят бесступенчатой трансмиссией, о чем сообщил портал «Колеса.ру», ссылаясь на информатора в компании «АвтоВАЗ».

Напомним, недавно стало известно, что вариатор Jatco получила LADA XRay Cross, а еще в нынешнем году та же участь ждет модель Vesta. Теперь же сообщается, что следующее поколение LADA Granta тоже получит японскую трансмиссию.

Сейчас разработчики решают, какую платформу выбрать для разработки новой LADA Granta. Ожидается, что в машине будет использоваться множество узлов и агрегатов альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ. По словам информаторов, смена поколений и использование вариатора произойдут не в ущерб доступности «Гранты», однако даже о примерном ценнике автомобиля пока речь не идет.

К слову, в данное время LADA Granta остается самой востребованной на рынке новых автомобилей в России. Ее доля составляет порядка 35% на отечественном авторынке. Семейство «Гранта» в прошлом году претерпело обновление, что стало толчком для роста спроса на его машины.

Второе место по популярности в России занимает LADA Vesta, и именно она была автомобилем №1 в России, пока не обновилась Granta. Сейчас доля «Весты» на отечественном авторынке составляет 33,7%. Также в тройку бестселлеров вошла модель Largus с долей в 13,7%.