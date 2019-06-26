«Нечто среднее между «Йети» и Шнивой»: Владелец поделился впечатлениями от Renault Duster после 7000 км

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Автор рассказал, чем «Дастер» лучше его предыдущих автомобилей, и какие недостатки он нашел за несколько месяцев использования.

Впечатлениями от эксплуатации Renault Duster владелец поделился на своем канале «Мужик на Дастере». По его словам, для перемещения из одного пункта в другой «француз» подходит как нельзя лучше, да и во время выездов за город он хоть и садился и буксовал пару раз, но сумел самостоятельно выбраться.

При этом он сравнил «Дастера» со своей прошлой машиной Skoda Yeti по некоторым параметрам. Например, за счет более внушительных габаритов Renault Duster просторнее, и багажник у него вместительнее, но и парковка в городе стала более затруднительной. А вот шумоизоляция у «француза» не лучше, но и не хуже, чем у «Йети». «Нечто среднее между «Йети» и «Шнивой», – так охарактеризовал «Дастера» водитель.

Удобство кресел Renault Duster автор назвал делом вкуса, добавив, что у каждого своя фигура и рост. К примеру, ему сидеть в кресле «Дастера» комфортно, однако человеку с ростом около 190 см или весом в 100 кг будет уже не так удобно. Лучшим по комфорту он назвал «Йети», отметив, что после поездок усталости не было вообще, но «Дастер» однозначно лучше «Шевроле Нивы», после поездок в которой начинала болеть поясница.

Ремонтировать Renault Duster ему еще не приходилось, однако пинки коробки передач, на которые жалуются многие другие владельцы «француза», он тоже обнаружил – происходит это обычно при переключении с 1-й на 2-ю передачу по холодному пуску двигателя. Также, по словам автора, переключаясь то со 2-й на 3-ю, то с 3-й на 4-ю, начинает «тупить» педаль газа: «Буквально секундная пауза происходит», – сообщил он. По его мнению, возможно, эту проблему можно решить перепрошивкой, но он пока не имеет желания заниматься подобным.

Владелец добавил, что расход бензина у Renault Duster оказался небольшой – 11,9 литров в городском режиме, а измерить расход по трассе пока не было объективной возможности. В общем он тоже автомобилем доволен и о покупке не жалеет.