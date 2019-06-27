«Газовая камера» в салоне: О проблеме катализатора KIA Rio X-Line рассказал эксперт

Сегодня, 04:00

Специалист поведал о конструктивном недостатке модели, о том, к чему он приводит и как с ним бороться.

Эксперт рассказал о проблеме катализатора KIA Rio X-Line на YouTube-канале KPOWERtuning. На рассмотрение взята версия автомобиля 2019 года с мотором 1.6 G4FG. Машина проехала 5 000 км и используется в такси. Владелец кросс-хэтча обратился к мастеру с пожеланием удалить катализатор и сделать «перепрошивку».

Отметим, что специалистами ранее уже неоднократно говорилось о том, что, если в KIA Rio X-Line «газовая камера» в салоне, следует проверить катализатор, так как проблемы с ним вызывают появление выхлопов внутри машины. Эксперт напомнил, что «кореец» имеет большой минус – очень хрупкую керамику катализатора, и это касается моторов 1.4 и 1.6.

Мастер рекомендует «риоводам» не дожидаться, пока выхлопы пойдут в салон KIA Rio X-Line, и регулярно проверять состояние керамики, либо вовсе удалять катализатор и «перепрошиваться». Эксперт рассказал, что на машине, которую ему пригнали на ремонт, катализатор был еще в приличном состоянии, однако на керамике уже стали появляться «язвочки», а это значит, что процесс разрушения уже идет, и это на пробеге всего в 5 тыс. км.

Керамику мастер удаляет, а вместо нее устанавливает пламегаситель из нержавеющей стали. Он позволит избежать нежелательных шумов и лишней термической нагрузки на выхлопную систему.

К слову, в своем ролике мастер продемонстрировал катализаторы двух Hyundai Solaris с аналогичными моторами. Одна машина проехала 14 тыс. км, а вторая – 70 тыс. км. У первого авто, невзирая на скромный пробег, керамика начала разрушаться, а у второго – керамика развалилась и «убила» мотор. Эксперт пояснил, что при разрушении «ката» раскрошившаяся керамика препятствует выходу из него выхлопных газов, и они выталкиваются обратно в мотор с мелкими частицами, которые повреждают цилиндры и засоряют масляную систему.