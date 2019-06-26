Представлен новый Opel Corsa с бензиновыми и дизельными двигателями

Сегодня, 15:02

Немецкий бренд Opel, теперь входящий в состав PSA Group, представил свой новый хэтчбек Opel Corsa. Если ранее вышла электрическая версия немецкой «пятидверки», то теперь автомобиль представлен в дизельном и бензиновом исполнениях.

Интересно, что внешний облик версии Opel Corsa с ДВС ничем не отличается от электрического исполнения хэтчбека – автомобили отличаются только силовыми характеристиками. Под капотом новой «Корсы» разместился 1,2-литровый атмосферный мотор с производительностью 75 «лошадок», который приводится в действие 5-позиционной МКПП.

Также предусматривается и более мощная версия немецкого хэтчбека, обладающая двигателем объемом 1,2 литра с отдачей 100 и 130 лошадиных сил, пару которым составляют МКПП и АКПП. Дизельная гамма представлена 1,5-литровым 100-сильным агрегатом.

На европейский рынок Opel Corsa выйдет в трех версиях – Edition, Elegance и GS Line. Позже появятся и более производительные модификации GSi и OPC, которые смогут потягаться с Ford Fiesta ST и Volkswagen GTI.