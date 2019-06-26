«Этот ВАЗ шокировал нас»: Восторгами от езды на турбированном ВАЗ-2103 поделились блогеры

Сегодня, 13:03

Благодаря небольшим доработкам, ВАЗ-2103 может бросить вызов многим производительным спорткарам.

ВАЗ-2103, на котором ездит подавляющее большинство отечественных автолюбителей подвергся доработкам в плане силовых параметров. Блогеры с канала «Владелец Жигуля» поделились восторгами от езды на турбированной «тройке».

Стоит сказать, что российский седан обзавелся мощной турбиной, карданом от BMW и мостом от Volvo, что хорошо сказалось на его скоростных параметрах. Помимо того, «тройку» снабдили моховиком и сцеплением, которое взяли от всем известной Chevrolet Niva – эти элементы настолько просто крепятся, что умельцы сделали все в гараже без привлечения профессиональных автомехаников. Не избежала доработок подвеска, элементы которой позаимствовали от машин более премиальных брендов, но при этом также изменился звук двигателя на ВАЗ-2103 – звучание стало более спортивным, что не могло не порадовать обзорщиков.

Внешний облик «тройки» тоже немного изменился – теперь российский седан может привлечь внимание прохожих, как BMW или Audi. Что касается поведения ВАЗ-2103 на дороге, то турбированная версия этого автомобиля отлично управляется, легко разгоняется и вполне устойчива на дороге. Первую «сотню» «тройка» смогла набрать за 13,1 секунды, что тоже стало предметом восхищения блогеров. «Этот ВАЗ шокировал нас», - поразились обзорщики.