По стопам Q8: Немцы обновили кроссовер Audi Q7

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Автомобиль получил новые силовые установки, преобразился внешне и будет предлагаться с пяти- и семиместной версиях.

Немцы обновили кроссовер Audi Q7, и отправят его на рынок в сентябре текущего года. В плане внешних изменений автомобиль пошел по стопам Q8 – передняя часть новинки выполнена в духе флагмана, что можно увидеть по бамперу с большими воздухозаборниками и массивной радиаторной решетке. Также машина получила матричные светодиодные фары (лазерные доступны опционально) и задние фонари, соединяемые хромированной полосой.

Обновленный Audi Q7 начиная с базовой версии оснащается пневмоподвеской, а опционально машину можно купить с адаптивной «пневмой». Также за дополнительную плату можно приобрести кроссовер с активными стабилизаторами поперечной устойчивости и полноуправляемым шасси.

В салоне обновленного Audi Q7 используются два тачскрина «мультимедийки» и цифровая панель приборов. Опционально машину можно будет дополнить атмосферной подсветкой салона, климат-контролем на 4 зоны, электрическими доводчиками дверей, «звуком» Bang & Olufsen 3D, креслами с массажем, а также ароматизатором и ионизатором воздуха. Объем багажника кроссовера в пятиместном исполнении составляет 865 л. При сложенных задних креслах он увеличивается до 2050 л.

Изначально обновленный Audi Q7 будет продаваться с дизельными моторами, которые, по словам разработчиков, превращены в «мягких гибридов». Они оснащены компрессором с электроприводом, а также стартер-генератором с ременным приводом и системой рекуперации энергии. Позже на рынке появятся бензиновые версии машины и подключаемый гибрид. Независимо от версии кроссовер будет полноприводным.