«За трансмиссией нужен глаз да глаз»: О «болячках» KIA Sportage рассказал эксперт

Сегодня, 10:25

Специалист объяснил, почему при выборе подержанного «Киа Спортейдж» лучше обращать внимание на экземпляры после рестайлинга, и какие проблемы вообще могут случиться с «корейцем» на разных этапах пробега.

Эксперт канала «Авто Плюс» рассказал, что у KIA Sportage 3 поколения продаются на «вторичке» по цене от 545 тысяч до 1,45 млн рублей. Но даже у самых дорогих экземпляров можно обнаружить немало проблем. Например, покрытые лишь акриловой эмалью «Спортейджи» очень быстро подвергаются сколам и царапинам, а вот покрытые «металликом» экземпляры более стойкие.

Уплотнители KIA Sportage часто загибаются, мешая закрыть дверь, крышка багажника лязгает, «сверчков» с возрастом становится все больше, а лобовое стекло может дать трещину, если включить его обогрев при слишком низкой температуре на улице.

Живучесть мотора сильно зависит от условий эксплуатации, качества топлива и масла. Цепь ГРМ нужно менять на рубеже 150-200 тысяч км. Также не дольше 120 тысяч км выхаживают фазовращатели. Как объяснил эксперт, у KIA Sportage «за трансмиссией нужен глаз да глаз», и чем меньше внимания уделять коробке, тем дороже обойдется ремонт. Для бездорожья «Спортейдж» тоже не подходит, более того, он не терпит даже глубоких луж если внутрь электрогидравлической муфты попадет влага, то через 10-20 тысяч км она выйдет из строя. А запущенная коррозия может стать причиной износа шлицевых соединений, проходящих через «раздатку».

Специалист рекомендовал регулярно делать профилактику полного привода «Киа Спортейдж» и уточнил, что подшипник обычно меняют на 100 тысячах км пробега, а муфту на 120 тысячах.

Владельцы дорестайлинговых экземпляров KIA Sportage после 10-20 тыс. км пробега жаловались на стучащие амортизаторы, слетающие пыльники, скрипящие сайлентблоки и проседающие задние пружины. Но с 2014 года производитель модернизировал ходовую часть, из-за чего неприятности ушли. Поэтому эксперт посоветовал по возможности покупать подержанный Sportage после рестайлинга, либо экземпляр с уже поставленными усиленными пружинами и амортизаторами.

Специалист подытожил, что «Киа Спортейдж» вовсе не эталон надежности. А самыми неудачными назвал KIA Sportage 2010 и частично 2011 года выпуска.