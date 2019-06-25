«Злой и космический»: Альтернативу Aurus Senat показали в сети

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Концептуальный автомобиль имеет яркий облик, в котором переплетаются современные тенденции и классика, напоминающая былые «ЗИСы».

Альтернативу Aurus Senat показали в сети – автором виртуального концепта выступил независимый дизайнер Сергей Баринов. Он позиционирует свое творение как последователя легендарных автомобилей ЗИС, а потому представительский седан получил название NVC ZiS 10.100, в котором просматривается намёк на продолжение истории 110-го «ЗИСа».

Облик альтернативы Aurus Senat «злой и космический», однако это машину никак не портит, а наоборот, выделяет самобытностью, которой не может похвастаться «Аурус» – последний уже не раз браковали за сходство с представительскими иномарками вроде Rolls-Royce.

Модель NVC ZiS 10.100 несколько похожа на ЗИС-110. К примеру, концепт наделен боковыми хромированными «ребрами», радиаторной решеткой с вертикальным «рисунком», минималистическими боковыми частями кузова и выпуклыми задними фонарями.

Из современных дизайнерских решений «конкурента» Aurus Senat выделяются большие колеса, оригинальная выштамповка багажной двери и капота. Такие решения ассоциируют автомобиль с суперкарами, а не с машинами для первых лиц, что тоже неплохо сказывается на общем восприятии модели.

Напомним, Aurus Senat представляет собой представительскую модель, существующую в кузовах седан и лимузин. Разработка этих машин началась в 2012 году. В нынешнем году седан послужил платформой для создания праздничного кабриолета, который дебютировал на Параде Победы.