«Обычный разводняк дилеров»: Как «официалы» зарабатывают на неопытных владельцах Hyundai Creta – сеть

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Автомобилист забрал свой кроссовер с 4-го ТО, на котором ему порекомендовали заправку системы охлаждения, и теперь он советуется на форуме с другими автолюбителями, чтобы понять, нужна ли эта процедура.

«Кретаводы» в сети рассказали, как «официалы» зарабатывают на обслуживании кондиционера Hyundai Creta – накануне один из них на тематическом форуме сообщил, что на ТО-4 дилер написал в рекомендациях: «антибактериальная обработка и заправка кондиционера».

Машине почти три года, и автомобилист недоумевает: «Если все работает, то зачем трогать?».

В ответ на это один из «кретаводов» заявил, что вышеописанная рекомендация – «обычный разводняк дилеров». По его словам, он тоже столкнулся с дилерским «разводом», когда ему предложили заправить кондиционер после ТО-1, когда автомобиль поездил всего полгода.

Продолжение... «Не ждите, пока пуховой валенок скопится»: О чистке радиатора KIA Rio рассказал блогер С наступлением лета пренебрежение данной процедурой может вылиться в дорогостоящий ремонт автомобиля. Эксперт рассказал, как сделать ее самостоятельно и сэкономить немалую сумму денег. По словам более опытных автомобилистов, «официалы» нередко дают подобные рекомендации, рассчитывая на неопытность клиентов, чтобы они соглашались платить за бессмысленные процедуры.

Водители отметили, что в Hyundai Creta, как и в других авто, не нужно заправлять кондиционер, если он выполняет свою функцию. «Не надо лезть в работающий механизм», – отметил по этому поводу один из форумчан.

К слову, «кретаводы» призывают не вестись на уловки дилера насчет заправки кондиционера Hyundai Creta, но они ничего не имеют против антибактериальной обработки системы охлаждения, ведь в ней скапливаются сор, плесень и вредоносные микроорганизмы. Однако автомобилисты настаивают на том, что данную процедуру можно сделать самостоятельно, так как современный рынок изобилует специальными чистящими средствами.