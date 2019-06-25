«В нём нет ничего, кроме клиренса»: Что не так с Renault Sandero Stepway – блогер

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Перелицованный и «приподнятный» «Сандеро» ничем не отличается от стандартного.

По крайней мере, в этом убежден блогер Семен Авточайник, на обзор которому достался Renault Sandero Stepway второй генерации. С точки зрения дизайна французский автомобиль начал выглядеть несколько привлекательнее, чем дорестайлинговая модель, однако, по словам водителя, это его не особо спасает, поскольку претензий к «французу» уж слишком много.

Для начала водителя возмутило, что колесные диски, которые позиционируются продавцами Renault Sandero Stepway как литые, на самом деле представляют собой самое обычное литье, скрытое от любопытных глаз за усиленными металлическими колпаками. «Такое ощущение, что они сэкономили просто на всём, тихий ужас какой-то», – искренне возмущается водитель, объясняя, что же не так с автомобилем.

«Докапываться» до содержимого моторного отсека обзорщик не стал, заявив, что силовые агрегаты Renault Sandero Stepway достаточно надежны, и знают их все те люди, которые хоть раз оказывались за рулём старенького Renault Logan. «Всё те же 82 лошади, разве что крутящий момент увеличился. Тут всё неплохо», – неожиданно не поскупился на похвалу автолюбитель.

Зато появились претензии к некоторым не самым стандартными решениям в обновленном Renault Sandero Stepway. Бачок омывающей жидкости расположился практически под самым «жабо» капота, из-за чего доступ туда стал очень проблематичным, при этом эксперт убежден, что у нормальных машин, даже из того же бюджетного класса, такого недостатка попросту нет, поскольку собирают их именно «для людей», а не для того, чтобы «продать и забыть».

Больше всего водителя бесит позиционирование Renault Sandero Stepway, как городского паркетника-кроссовера. Автор видео искренне считает, что не может быть и речи о хоть какой-то проходимости до тех пор, пока автомобиль будет максимально походить на свою обычную версию, без приставки Stepway, которую просто снабдили увеличенным дорожным просветом и пустили на конвейер: «В нём нет ничего от кроссовера, кроме клиренса».