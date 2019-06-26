«Не ждите, пока пуховой валенок скопится»: О чистке радиатора KIA Rio рассказал блогер

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С наступлением лета пренебрежение данной процедурой может вылиться в дорогостоящий ремонт автомобиля. Эксперт рассказал, как сделать ее самостоятельно и сэкономить немалую сумму денег.

Блогер на YouTube-канале Kia Master рассказал о чистке радиатора KIA Rio на примере седана третьего поколения. С наступлением лета данная процедура крайне важна, а потому эксперт выступает с призывом: «Не ждите, пока пуховой валенок скопится и перегреется мотор».

Проблема KIA Rio в том, что он не имеет шкалы, которая показывает температуру мотора. Вместо этого машина наделена лишь лампочкой, сигнализирующей о прогреве, а также лампочкой, которая загорается уже тогда, когда двигатель перегреется.

Чтобы этого не случилось, нужна чистка радиатора, которая у «официалов» стоит 7 000 рублей. В случае с KIA Rio, она начинается с откручивания крестовой отверткой пистонов, которые скрепляют подкрылки и бампер. Также над ними есть шурупы, которые нужно открутить ключом на 10. Далее откручиваются все пистоны по низу бампера. В итоге, открученными должно быть 12 пистонов и два шурупа (если нет защиты картера).

Далее нужно открыть капот – над капотом располагается большая пластиковая панель, которую держат четыре шурупа. Их тоже следует открутить ключом на 10, после чего отсоединить бампер от крыльев и от креплений под фарами. Далее отсоединяются клеммы от ходовых огней, после чего можно полностью снять бампер.

Перед радиатором есть усилитель, который крепится болтами – они откручиваются ключом на 12. Также нужно открутить клаксон и отсоединить его от усилителя. После этого снимается защита шланга кондиционера – она крепится пистонами и шурупами под ключ на 10.

Еще нужно снять датчик удара, так как за ним находится пластиковый кожух, который тоже следует снять – он держится двумя шурупами. Такой же кожух есть с другой стороны радиатора, и его также необходимо снять. Затем над самим радиатором нужно снять еще один кожух, держащийся болтами под ключ на 8.

Вышеописанные действия дают доступ к системе радиатора. Изначально ее нужно почистить щеткой, дабы удалить часть сора, после чего она сначала промывается под сильной струёй воды, а потом обрабатывается пенным очистителем для двигателя. Через 5 минут пена смывается и наносится еще раз, после чего смывается через 5-10 минут, всё тщательно промывается и система собирается.