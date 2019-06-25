Динамика и «навороты» против комфорта и вместимости: Плюсы и минусы Hyundai Tucson и Santa Fe назвал эксперт

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Американский блогер считает, что выбрать между двумя корейскими кроссоверами – максимально сложно.

Известный обзорщик с YouTube-канала Raitisrides попытался сравнить Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe – эти корейские кроссоверы достаточно популярный на данный момент, и в своих максимальных комплектациях оба автомобиля смотрятся крайне достойно, потому блогер решил попытаться обозначить основные достоинства и недостатки каждого из них, а также выяснить, кому стоит приобретать тот или иной SUV.

Начать было решено с Hyundai Tucson. Блогер сравнил «Тушкана» со своими предыдущими автомобилями, которыми были Mitsubishi Pajero и Toyota Camry, после чего пришел к выводу, что корейский кроссовер 2019 года выпуска – это просто другой уровень, которого он никак не мог ожидать. Отдельно автомобилист ответил широкие возможности в плане путешествий, появляющиеся благодаря обилию разнообразных «наворотов».

Низкий расход топлива, трансформация заднего ряда сидений в ровный пол, компактные габариты, достойная геометрическая проходимость, которую обеспечивает 20-сантиметровый клиренс, крайне доступные ценники на обслуживание и расходники – плюсы Hyundai Tucson, по мнению автомобилиста, выглядят достаточно весомыми. Из недостатков – шумная подвеска, слабенький пластик в салоне и не самый лучший боковой обзор: «Всегда нужно смотреть за угол».

При этом водителя радует, что подвеска настроена так хорошо, что заставляет проезжать где-либо, вообще не сбавляя скорости, позволяя Hyundai Tucson демонстрировать отличные динамические возможности не только на трассе, но и на легком бездорожье. Что касается Hyundai Santa Fe 2019, то здесь в негативную сторону автор видео отмечает слишком валкую подвеску и «скрипучий» пластик в салоне, а также совсем уж «вялый» разгон, который частично оправдывается большими габаритами «корейца».

Зато похвалить Hyundai Santa Fe водителю хотелось бы за максимально комфортный салон с «без малого идеальной» эргономикой, высокую проходимость, которая как минимум не хуже, чем у «Тушкана», а также устойчивость большого корейского кроссовера на высоких скоростях, до которых, тем не менее, автомобиль разгоняется очень долго: «Расход топлива близок к идеалу, но едет – так себе. Но с другой стороны – он и не для гоночных покатушек создавался».

Подводя итог, автолюбитель пришел к выводу, что Hyundai Tucson больше подойдет для молодежи, которой необходима резвость и различные «наворот», в то время как Hyundai Santa Fe устроит людей семейных, с необходимостью частых дальних поездок: «Разница в паре тысяч долларов тут совершенно несущественна, оба корейца – очень хороши».