«Самый надежный внедорожник своего времени»: О плюсах и минусах Mitsubishi Pajero Sport рассказал блогер

Сегодня, 21:00

Эксперт убежден, что японская «легенда» – совершенно точно достойна внимания даже сейчас.

Об этом обзорщик Александр Умнов рассказал на своём YouTube-канале, поделившись своими впечатлениями от Mitsubishi Pajero Sport, а также раскрыв его основные плюсы и минусы. Начать решено было с главных достоинств японского рамного внедорожника 2008 года выпуска. Если говорить о конструкции кузова, то водитель отдельно отмечает наличие системы Super Select, делающей данное авто пригодным для эксплуатации даже в городском режиме.

Есть понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала, что делает Mitsubishi Pajero Sport – крайне проходимым автомобилем, выгодно выделяющим его даже на фоне большинства более современных аналогов. «Он даже холостом ходу свободно едет по не самому серьезному бездорожью, а ведь это – всего лишь десятая доля того, на что способен этот автомобиль», – восторгается эксперт.

Под капотом 10-летнего Mitsubishi Pajero Sport расположен 3,2-литровый дизельный мотор на 163 лошадиных силы, и, если верить множеству отзывов от автовладельцев, этот агрегат можно смело называть максимально надежным и беспроблемным, хотя также можно обращать внимание на 3,0-литровый бензиновый атмосферный V6, так как с ним тоже не возникает особых проблем: «Пробег около 180 000 км – никаких нареканий. Просто меняйте вовремя масло, и он проедет под 300 000 км!».

Что касается салона кроссовера, то здесь ситуация неоднозначная. В базовой комплектации Mitsubishi Pajero Sport будет совершенно «пустым» и неброским, однако если удастся «откопать» на российском вторичном рынке «Паджерика» в максимальной версии, то смело можно говорить о том, что покупателю максимально повезло: «Салон в люксе просто роскошный, красивая отделка, оснащение отличное, достаточно современно».

Недостатки Mitsubishi Pajero Sport достаточно характерны большинству аналогичных внедорожников того времени – слабое лакокрасочное покрытие кузова, часто ржавеющая рама, высокий расход на самых «мощных» двигателях, а также хрупкие элементы отделки салона: «Но на всё это, по моему мнению, можно смело закрывать глаза, ведь достоинства у него куда серьезнее. Самый надежный внедорожник своего времени».