Обновленный кроссовер Changan CS35 для России оценили в 900 000 рублей

Сегодня, 15:04

На просторах интернета появилась информация о ценниках на рестайлинговый Changan CS35, который приедет в Россию осенью нынешнего года. За новинку отечественным автомобилистам придется выложить от 900 000 рублей.

За такие деньги россияне получат китайский кроссовер, оснащенный 1,6-литровым мотором, выдающим 130 лошадиных сил, приводимым в действие переднеприводной трансмиссией. На сегодняшний день данный паркетник в стандартном исполнении Comfort, выпущенный в 2019 году, обходится россиянам в 869 900 рублей.

Следует напомнить, что поднебесная компания Changan предмтавлена на отечественном авторынке только Changan CS35 и CS75. Что касается объема продаж, то бренд пока не дотягивает до других китайских машиностроителей – он занимает пока только восьмое место, уступив пальму первенства Geely, Haval, Chery и Lifan.