«Меньше объема – больше турбо»: Новый Renault Duster лишится дизельных моторов

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Французские машиностроители продолжают разработку следующей версии «Пыльника» – ее появление ожидается в 2023 году.

Судя по всему, французы решили придерживаться принципа «Меньше объема – больше турбо» при создании третьей генерации Renault Duster. Накануне стало известно, что новый «Пыльник» лишится дизельных моторов в пользу бензиновых турбодвигателей с небольшим литражом.

Вышесказанное в первую очередь коснется Индии. Позже преобразования силовой линейки нового Renault Duster произойдут в других странах, которые пока не озвучиваются. Следующая генерация кроссовера должна получить современные электронные ассистенты, а еще предполагается, что у модели появятся гибридная и электрическая версии.

По мнению экспертов, последние две версии Renault Duster будут разрабатываться с учетом европейских экологических стандартов, которые только ужесточаются. Специалисты считают, что французы создадут «мягкий гибрид» с 48-вольтовым стартер-генератором, так как данная технология к 2023 году станет гораздо доступнее, чем сейчас.

Примечательно, что для Индии, которая рассматривается французами как главный рынок для нового Renault Duster, на территории самой страны новинка выпускаться не будет – она станет на конвейер в Бразилии, Колумбии, Индонезии и России. Также стоит напомнить, что в России до сих пор предлагается первое поколение «Пыльника», а третья генерация оного станет для РФ второй.

Минимальная стоимость актуальной версии Renault Duster составляет в России 714 000 рублей. Машина предлагается в моноприводом исполнении с агрегатом на 114 л.с. в связке с МКПП. Полноприводный 143-сильный кроссовер с 4-АКПП продается за 1 137 000 рублей.