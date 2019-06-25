«Машина снаружи, телега внутри»: Впечатлениями от УАЗ «Буханка» поделился эксперт

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Блогер решил разобраться, действительно ли «Буханка» заслуживает статуса легенды отечественного автопрома.

По мнению обзорщика с канала TheBestDrive, изначально УАЗ «Буханка» разрабатывалась для того, чтобы показать, как не стоит делать автомобили. О «неубиваемости» этой машины, убежден водитель, совершенно не зря слагались легенды, но он уточнил, что «Уазик» сходил с конвейера уже сразу «убитым», потому и ругать автомобиль за это – очень глупо.

УАЗ «Буханка» создавалась на базе армейского грузовичка, и автор видео убежден, что здесь и речи не может быть о каких-либо «миллионных» пробегах и комфорте, ведь в первую очередь автомобиль был необходим для максимально быстрой перевозки людей из точки А в точку Б, потому говорить хоть о малейшем удовольствии пассажиров во время таких перемещений – дело пустое.

Снаружи «Буханка» выглядит приятнее, чем внутри. Автомобилист отметил абсолютно «спартанский» салон, а также категорически слабую динамику машины, которая не мешала ей, тем не менее, использоваться в качестве патрульного транспорта в особо криминогенных районах больших советских городов: «Странно только, что там она патрулировать могла, если уехать от неё без проблем мог бы даже самокат без колёс!».

Под капотом УАЗ «Буханки», шутит водитель, располагается не столько силовая установка, сколько более, чем 50-летняя история, ведь моторы тут особо не менялись никогда. «Проще поменять президента России, чем сделать её нормальной и довести до ума», – потешается автомобилист, уточняя впрочем, что доля правды в этой шутке есть, ведь «Буханка» действительно не очень вписывается в современные реалии.

«Салон настолько плох, что даже спартанским его называть – оскорбление для Спарты! Тормозит Буханка очень плохо, а комфорт можно испытывать только тогда, когда мы стоим на месте. Пока не тронулись – сзади себя чувствуешь, как в лимузине, а после – будто в его багажнике. Машина снаружи, но телега внутри», – подвёл итог водитель.