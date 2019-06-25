Стал крупнее: Geely показала новую генерацию внедорожника Geely Atlas

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Помимо увеличившихся габаритов, «китаец» сможет похвастать обновленным экстерьером и доработками по салону.

Уже 3 июля состоится официальная презентация новой генерации внедорожника Boyue Pro, известного в России под именем Geely Atlas, а пока китайский автогигант рассказал об основных нововведениях, которых стоит ожидать от рестайлингового кроссовера. В первую очередь, стоит отметить, что «Атлас» стал крупнее – его габаритные размеры составят 4 544х1 831х1 713 мм, в то время как расстояние между осями будет равно 2 670 миллиметров.

В экстерьере Geely Atlas выделить можно новую решетку радиатора, свежие бампера, иную головную оптику и светодиодные задние фонари. Что касается интерьера, то здесь отметить стоит виртуальную «приборку», рулевое колесо в спортивном стиле, существенно переработанную переднюю панель, сверхсовременный мультимедийный комплекс и электронный переключатель КПП.

В моторном отсеке обновленного Geely Atlas расположится 177-сильный турбодвигатель на 1,5 литра, в паре с которым будет работать 6-диапазонный «автомат» Aisin, а в «топовых» комплектациях китайского внедорожника автомобиль будет оснащаться 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим до 184 «лошадок», а также 7-ступенчатой роботизированной КПП. Привод – полный или передний.