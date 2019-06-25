«Tesla Model УАЗ»: Первый в мире «Патриот» на электротяге «взорвал» сеть

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По словам создателей необычного «Патрика», они смогли сделать то, с чем не справился завод.

На своём YouTube-канале блогер Максим Чехов объяснил, что над этим амбициозным проектом он размышлял больше года. Прошлым летом ему предложили попробовать установить на новый УАЗ «Патриот» пикап электродвигатель, для чего мастеру пришлось разобрать его практически полностью.

С автомобиля сняли мотор целиком, топливный бак и выхлопную систему, после чего эксперт приступил к попыткам сборки электрической силовой установки. Первый опытный образец, объясняет специалист, представляет собой двигатель для УАЗ «Патриот» с закольцованной системой охлаждения и впускным коллектором.

«Первые тестовые испытания он прошёл успешно, осталось только установить это всё в Уазик», – делится планами эксперт, уточняя, что работа электрической силовой установки будет осуществляться через «родную» коробку передач УАЗ «Патриот», а дополнят картину первого в мире «Патрика» на электротяге несколько роликов навесного оборудования, расположенные на массивной металлической крышке двигателя.

Процесс монтажа и доводки необычной силовой установки на УАЗ «Патриот» занял у мастеров несколько долгих дней, однако работа себя полностью оправдала – пикап завелся с первого раза и бодро покинул стены гаража, после чего проехал несколько километров, набирая скорость и вызывая восторг не только водителя, но и сторонних наблюдателей: «Группа энтузиастов сделала того, чего не смог сделать завод!».

УАЗ «Патриот» на электротяге «взорвал» сеть. Комментаторы под роликом высоко оценили столь необычную и эксклюзивную доработку отечественного внедорожника, признав, что такой «Патрон» им очень нравится, поскольку расходов на его содержание наверняка будет меньше, чем на бензиновый: «Tesla Model УАЗ», «Илон Маск кусает локти», «Осталось до ума довести – можно будет на бездорожье гонять».