«Через 3 года останешься ни с чем»: Почему не стоит покупать Hyundai Creta по программе «Старт» – сеть

Сегодня, 09:25

Автомобилисты объяснили, в чём подвох новой финансовой программы от компании Hyundai.

Программу «Старт» начали предлагать отечественным водителям сравнительно недавно. Подразумевается, что человек приобретает один из кроссоверов корейского бренда – например, Hyundai Creta – в своеобразный кредит, в рамках которого ему обещается отсутствие первого взноса, низкий ежемесячный платеж, в который включено КАСКО, а также возможность менять автомобиль на новый каждые 3 года.

Впрочем, комментаторы в сообществе Hyundai Creta «ВКонтакте» очень неоднозначно отнеслись к данной программе. Вся проблема в том, что за минимальным ежемесячным платежом скрывается необходимость в единовременной выплате половины стоимости нового кроссовера, которая возникает спустя три года эксплуатации. Если же водитель не желает этого делать, то он просто возвращает машину банку, без погашения остатка.

И именно здесь, по словам комментаторов, кроются главные «подводные камни» программы «Старт». Оказывается, чтобы заменить условную Hyundai Creta на машину поновее, «Крету» нужно будет сдать в Trade-In, и в том случае, если за 3 года её пробег не превысил отметки в 90 000 км, может идти речь о том, что сумма, которая будет выручена благодаря Trade-In, будет достаточно большой для погашения остаточной стоимости и приобретения новой машины по программе «Старт».

Один из автомобилистов уже приобрел себе корейский кроссовер таким образом, и даже сумел сделать это достаточно выгодно, однако данные случаи, по версии большинства водителей, единичны: «Оформил кредит на Hyundai Creta, потерял на КАСКО 5 000 рублей, но через сутки, пусть и с проблемами, но кредит закрыл целиком, хотя изначально речь шла о том, что понадобится три месяца. В итоге вместо 1,5 миллиона заплатил 1,41».

«Будто берешь машину напрокат – каждый месяц платишь понемногу, а потом у тебя её забирают, и остаешься ни с чем!», «Сомнительный старт», «Там приписка ж в правилах, что кредит, в случае чего, даже на 2 года продлевать можно. Так что остаться ни с чем спокойно можно, даже спустя 5 лет», – скептично настроены комментаторы в сети.