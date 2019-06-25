«Больше я Рио не возьму»: KIA Rio X-Line за год эксплуатации разочаровала владелицу

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Автоледи заявила, что от машины за миллион рублей она ожидала большего.

По словам девушки, KIA Rio X-Line 2018 года выпуска её семья приобрела себе в качестве второго автомобиля, для редких вылазок за город и дальних семейных путешествий. Максимальная комплектация корейского кросс-хэтчбека обошлась обзорщице с YouTube-канала KIA&KIA в 1 045 000 рублей (без учета дополнительных опций), потому ожидания были достаточно оптимистичными.

Сразу после покупки владелица KIA Rio X-Line приобрела для него «сигналку», коврики в салон и защиту картера – всё это на сумму в 44 000 рублей. Проблемы возникли с автомобилем практически сразу, когда автомобилистка обнаружила, что соты в радиаторной решетке чересчур большие, из-за чего камни стабильно попадают по радиатору: «Пришлось своими руками колхозить защиту».

Лакокрасочное покрытие KIA Rio X-Line также показалось автолюбительнице слишком слабым – за 20 000 километров пробега по кузову появился целый ряд сколов, царапины на лаке остаются даже после небольшого соприкосновения с ветками на маленькой скорости. Следы на ЛКП «корейца» остаются даже от небольших камней, и это – далеко не все претензии к экстерьеру автомобиля: «У нас даже диски все в царапинах!».

Что касается салона KIA Rio X-Line, то здесь у девушки остались неоднозначные впечатления. Руль все еще выглядит новым, хоть автомобилистка и пожаловалась, что царапала его ногтями, зато качество пластика в машине не выдерживает никакой критики, поскольку даже музыку включать – проблематично: «Постоянно везде какие-то шумы, постоянно везде он брякает, даже понять не могу иногда, что и где у меня стучит».

«Шумоизоляции никакой, задним пассажирам места мало, пороги постоянно затираются, клиренса мне мало, везде всё поцарапанное. И едет он не так, как должна была бы ехать машина за миллион рублей. Больше я Рио не возьму никогда», – разочаровал владелицу KIA Rio X-Line.