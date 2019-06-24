«Хэмилтона точно не обгонишь»: Главные недостатки KIA Sportage назвали владельцы

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Водители объяснили, что проблем у корейского авто не так уж и много, однако отметить их все же нужно.

В сообществе владельцев кроссовера KIA Sportage «ВКонтакте» разгорелось жаркое обсуждение. Один из водителей объяснил, что хотел бы купить себе данное авто, потому ему стало интересно, какие главные недостатки есть у «корейца» 2019 года выпуска. Автомобилист уточнил, что речь идёт о кроссовере с 2,0-литровым «атмосферником», автоматической коробкой передач и полным приводом.

«Динамики хватает? А расход у него как? Чего опасаться, какие минусы?», – интересуется водитель. Комментаторы в сети решили помочь автолюбителю, рассказав о том, на что необходимо обратить внимание в первую очередь. По словам автомобилистов, KIA Sportage очень сильно страдает от задиров в цилиндрах, которые нередко становятся причиной «капиталки».

«Инфа от собственников, которые массово с этим столкнулись и делали капитальный ремонт», «В сервисах помочь не могут», – рассказывают водители. Ещё одна, менее критичная проблема KIA Sportage, заключается в дефектах раздаточной коробки.

Они, в отличие от задиров, проявляются не так часто, но «корейцы» всё равно от этого страдают: «Что на старых так, что на новых – большая часть узлов и агрегатов идентичная». Если же говорить о динамике KIA Sportage, то она, по словам водителей, кому-то может показаться крайне спорной, и все зависит исключительно от того, что автолюбитель ожидает от данного кроссовера.

«С такой динамикой Хэмилтона ты конечно не обгонишь, для Москвы она очень плоха. Но вот в регионах я проблемы вовсе не чувствую», «А меня динамика устраивает, после Рио он кажется гораздо резвее, особенно в спортивном режиме», – подвели итог комментаторы в сети.