Названы модели, которые начнут собирать на заводе Haval в Тульской области

Сегодня, 19:05

На прошлых выходных прошла общероссийская презентация нового Haval F7. Именно такой кроссовер стал первым авто, выпущенным на новом заводе под Тулой. Сегодня были названы модели, которые будут производить на том же предприятии.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и руководитель завода Haval Чжан Цзюньсюе рассказали журналистам, что уже ведутся переговоры о возможности организовать на предприятии производство других китайских авто, к примеру, Lifan. Ещё один претендент на локализацию сборки – FAW, а именно его новый компактный кроссовер Besturn X40. Кроме того, можно предположить, что на конвейер под Тулой встанет новый Changan CS35 Plus.

Возвращаясь к Haval, стоит отметить, что в планы входит увеличение доли локализации F7. На сегодняшний день этот показатель составляет 30%, но в будущем в России могут начать собирать моторы и «мокрые» роботизированные коробки.

Известно, что уже в текущем году под Тулой запустят производство Haval F7x и H9, а в следующем году – обновлённой версии последней модели. «Пропишется» на этом же заводе и рестайлинговый Н6, а вот локализировать сборку Haval F5 китайцы пока не собираются.

Отметим, что пока китайские автомобили не пользуются высокой популярностью в России. Это подтверждают данные агентства «АВТОСТАТ» о продажах за май 2019 года, согласно которым спрос сократился на 5,5% или до 2 859 машин. Правда, объём продаж Haval увеличился в два с половиной раза.