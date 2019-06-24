«Тушкан» vs «Камрюха»: Автомобилист рассказал, чем новый Hyundai Tucson лучше подержанной Toyota Camry

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Несмотря на свои недостатки, «Туссан» 2018 года все равно выигрывает в своей ценовой категории у более престижных, но б/у авто.

Покупка машины часто сопряжена с муками выбора: «попроще», но новое, или подержанный «престиж»? Когда в распоряжении сумма в 1,5 миллиона рублей, вариантов немало. Тем не менее, выбор блогера YouTube-канала «неЛицемер» пал на кроссовер Hyundai Tucson, причем, в достаточно «скромной» комплектации, хотя раздумывал над тем, чтобы стать владельцем седана бизнес-класса Toyota Camry. Авто нужно было, прежде всего, надежное.

Переднеприводный автомобиль Hyundai Tucson в рестайлинговой версии (с новой оптикой, бампером и решеткой) в комплектации Family был куплен в сентябре 2018 года за 1,549 млн рублей со скидкой. Сразу же была проведена установка защитной сетки радиатора, что обошлось в 3 тысячи рублей к цене, а также защита картера за 10 тысяч рублей (стоимость куска металла и нескольких саморезов до сих пор возмущает блогера). Еще в 3 тысячи рублей обошлась установка «старт-стоп».

Из минусов покупки авто в рестайл-версии блогер отметил трудности с взаимозаменяемостью различных элементов кузова. Рестайлинговый «Тушкан» значительно отличается «мордой» от обычной версии. Также нарекания вызывает качество пластика «юбки» и порогов.

Комплектация Family лишена бесключевого доступа, но есть задние парктроники, пачкающаяся задняя камера, полноразмерная запаска. Но, по словам блогера, Hyundai Tuscon однозначно лучше, чем Hyundai Accent, с которого он пересел в кроссовер (а по документам легковой универсал).

Проверенный 2-литровый 150-сильный «атмосферник» работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» без нареканий. Отделка салона из бюджетных материалов – могло бы быть и лучше, зато есть ряд полезных опций, включая Android Auto. Средний расход 13,7 литров по городу на «сотню» огорчает – много, хотелось бы меньше, как по трассе – до 7,5 литров.

В целом авто неплохое за сумму 1,5 миллиона рублей, и сожалений о том, почему не выбрал подержанную «Камрюху», на которую не раз смотрел, нет: «Это непередаваемой чувство управлять новым автомобилем и быть первым и единственным хозяином», - подытожил владелец Hyundai Tucson 2018 года.