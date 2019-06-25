«УАЗ живет своей собственной жизнью»: О первых «косяках» УАЗ «Патриот» 2019 рассказал владелец

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Автор рассказал, какие недостатки нашел у новенького «Патриота» всего за 1,5 месяца, и как на них отреагировал дилер.

Владелец УАЗ «Патриот», блогер Андрей Иринин, поделился первым опытом эксплуатации внедорожника на своем канале. Он рассказал, что на пробеге в 1100-1200 км выполнил антикоррозийную обработку «Патриота» специальным средством и пару дней ждал, пока все стечет и подсохнет. После чего увидел под капотом странные подтеки, не похожие на «антикор», хотя проверка масла, тормозной и охлаждающей жидкостей показала, что все в норме.

Почти сразу после этого проявила себя другая популярная проблема двигателя ЗМЗ-Про у «Патриота» – плавающие обороты. Как отметил владелец, к ней он был готов, но не думал, что так рано – судя по отзывам, у других собственников внедорожника это случалось на 4-10 тысячах км пробега.

Третий «косяк» УАЗ «Патриот» 2019 случился почти в то же время – отвалилась ручках селектора КПП. Тогда владелец понял, что надо собирать в кучу все появившиеся жалобы и ехать к дилеру. Там ему сказали, что подтеки связаны с «антикором», проблему с двигателем производитель пока решает, а ручку они готовы заменить, но позже когда деталь будет в наличии. Но и потом звонка от дилера автор так и не дождался.

Так и остался владелец до сих пор без ремонта ручки и с плавающими оборотами. «Я вообще заметил, что УАЗ живет своей собственной жизнью», – пошутил он. Позже он стал замечать, что «антифриз» все-таки уходит, а значит подтеки были от него, а не от «антикора». Исправил он этот «косяк» своими руками – просто хорошенько подтянул все хомуты под капотом.

И наконец, на 2500 км пробега вспучилась резинка возле рейлингов на крыше УАЗ «Патриот», прямо над лобовым стеклом. Владелец решил проблему по-своему, заделав ее черным силиконом.