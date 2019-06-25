Какого «азиата» за 1,6 млн выбрать? Эксперты сравнили Kia Sportage и Geely Atlas

Сегодня, 03:00

Китайская компания активно использует разработки своей «дочки» Volvo, но пока не смогла добиться такой же популярности в России, как корейские производители. Действительно ли «Спортейдж» лучше Geely Atlas, выяснили эксперты.

Журналисты Петр Меньших и Игорь Сирин сравнили корейский и китайский кроссоверы стоимостью около 1 600 000 рублей. Отметим, что за эту сумму можно приобрести Kia Sportage в базовой комплектации с 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником» или «топовый» Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 185 л. с. В обоих случаях «азиаты» оснащены 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Прежде всего эксперты проверили, какой честный клиренс у кроссоверов. Для этого машины по очереди проехали над шиной высотой в 200 мм. Корейский автомобиль справился с этим «упражнением», а его конкурент – не смог, поскольку его передний бампер оказался слишком низким.

Также у Kia Sportage оказался лучше багажник: он не только способен вместить в себя больше, но и имеет меньшую погрузочную высоту. При сравнении салонов выяснилось, что «китаец» гораздо богаче оснащён, центральный тоннель почти не заметен, а свободного пространства на заднем ряду немного больше. Однако журналистам дизайн интерьера «Спортейджа» показался более привлекательным.

Сравнили эти модели и в плане скорости. Один и тот же круг Kia Sportage проехал за 40,49 с, а Geely Atlas – 39,89 с. В заезде с места тоже победил «китаец». Последний тест проверял проходимость автомобилей. Переднее и заднее колесо каждой из машин поставили на ролики, которые имитировали сколькую дорогу. Выехать из ловушки удалось обоим кроссоверам, но в общем зачёте эксперты отдали победу Atlas.