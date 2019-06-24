«Солик» или «Полик»: О выборе между Hyundai Solaris и VW Polo за 400 000 рублей рассказал блогер

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И «Солярис», и «Поло» находятся в числе лидеров среди иномарок, наиболее часто продаваемых в России, но какую все же лучше выбрать – попытался выяснить блогер.

Сравнение Hyundai Solaris и Volkswagen Polo обзорщик Эмиль Азов опубликовал на своем канале. Для обзора он взял «Солярис» 2011 года с мотором 1.4 на «механике» и «Поло» с двигателем 1.6 и «автоматом» того же года выпуска – обе иномарки на «вторичке» стоят около 400 тысяч рублей.

Экстерьер Volkswagen Polo обзорщику понравился больше за счет своего классического, но несколько агрессивного облика, а «кореец» ему показался более молодежным. А вот внутри салон «Полика» ему показался скучным по сравнению с более ярким интерьером Hyundai Solaris.

Что касается ЛКП, то у обеих иномарок оно особой прочностью не отличается и от механических повреждений может сильно пострадать. Однако на рассматриваемых экземплярах ржавчины за 8 лет почти не появилось.

Отдельно блогер рассказал о силовых агрегатах Hyundai Solaris и Volkswagen Polo тех годов. Печально известные неполадками с поршневой группой двигатели CFNA у «Поло» со временем могут подвести владельца, да и расходом масла они тоже славятся. А вот двигатели «корейца» хоть и сделаны в Китае, но 200-250 тысяч км могут отходить без проблем, после чего их при желании можно «откапиталить». Расход бензина же у обеих иномарок практически одинаковый: 10 и 9,5 литров в пользу «немца». Различий по подвеске тоже нет, разве что у «Поло» она жестче, а задние тормоза – барабанные, тогда как у «Солика» – дисковые.

Подводя итоги, блогер сообщил, что, прежде чем отдать 400 тысяч, нужно понимать, с какой целью нужен автомобиль. Например, Volkswagen Polo куда лучше подходит для вылазок за город на трассу, а вот на Hyundai Solaris так не погоняешь – зато к городской езде он приспособлен чуть лучше конкурента.