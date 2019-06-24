Проблемный SWAP для Mitsubishi Pajero: Почему «японец» не хочет работать с немецким мотором, рассказали эксперты

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Попытка свапнуть на «Паджерике» двигатель с родного «убитого» на мотор M57 от BMW, показала, что «японцы» «не дружат» с «баварцами». «Подружить» их оказалось непростой и недешевой задачей.

Блогеры YouTube-канала «Swap - Точка», считавшие, что им под силу даже самый сложный swap, неожиданно столкнулись с проблемой, в причинах которой пришлось долго разбираться. Планировалось свапнуть двигатель и трансмиссию на «праворуком» бензиновом Mitsubishi Pajero с АКПП на дизельный мотор BMW M57 c МКПП. Казалось бы, мастера подобное проделывали не раз, и, судя по предварительным проверкам, все должно было пройти «без сучка, без задоринки». Однако «баварский» мотор не подключался и не запускался по непонятной причине.

Считывание чипа двигателя показало, что мотор M57 «скорее мертв, чем жив» - 480 тысяч км пробега. Проблемой было отсутствие топливоподачи. Причиной оказался иммобилайзер: давление топлива есть, но оно не поступает в цилиндры. Необходимо было отключить иммобилайзер, что делается через новые «мозги» и специальную «катушку-ключ», которые нужно было еще найти.

М57 после полного отключения иммобилайзера, все таки, запустился. Его собрали вместе с трансмиссией, но оказалось, что новая «сцепа» просто «не лезет» в Mitsubishi Pajero, и нужно «выпиливать морду». К тому же, пришлось «переставлять» руль и педали на левую сторону и оборудовать «Паджеро» еще и педалью сцепления. Для этого нужно снять кузов с рамы и постараться не нарушить уже не стоковую проводку.

Когда и это было сделано, оказалось, что траверсы на раме под АКПП и МКПП разные. Заднюю часть мотора закрепили, с «передом» придется что-то «наколхозить», а еще реанимировать» ржавую раму пескоструем и покраской.

«Стесняюсь спросить, стоимость Свапа будет дороже стоимости авто с новым мотором?», «Не проще ли купить БМВ с м57?», «Крепитесь парни!!! Это корыто вам ещё нервы подпортит» - комментируют пользователи.