Ты ли это, «Равчик»? Причудливый тюнинг Toyota RAV4 показали в сети

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Японский кроссовер порадовал подписчиков своей измененной внешностью.

В одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте», посвященном Toyota RAV4, обнародовали фотографию доработанного японского кроссовера, который причудливо выделается среди себе подобных. Интересно, что автор поста рассказал, что проект еще не завершен и ожидаются еще доработки.

Попавший на фото Toyota RAV4 обзавелся колесными дисками с привлекательными бело-красными акцентами, которые способны поразить воображение прохожих. Помимо того, красные мотивы заметны на крыше и бампере популярного японского кроссовера. С уверенностью можно отметить, что доработки настолько сильно изменили внешность «японца», что его практически невозможно узнать с первого раза – ты ли это, «Равчик»?

Обладатель тюнингованного японского кроссовера отмечает, что работа над модернизацией Toyota RAV4 еще не закончена и в перспективе он получит еще ряд мелких доработок, а также ожидается его перекраска в черно-синий оттенок Caddy. Нет нужды говорить, что подписчики паблика бурно отреагировали на появление причудливого «Рава» в социальной сети. «Круто выглядит», «Красавчик, я просто в восторге от вида», - такими были восхищенные комментарии пользователей сети.

Ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» обнародовало информацию, согласно которой Toyota RAV4 стал хитом майских продаж в 2019 году. В последний месяц весны японский кроссовер разошелся тиражом в 2 519 единиц, превысив прошлогодний результат на 18%.