Не в катализаторе дело: О причине поломки двигателя Kia Rio рассказал механик

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Нередко у корейских авто перегревается мотор уже на небольшом пробеге. Однако на гарантийный ремонт можно не рассчитывать, ведь владелец сам допустил простую ошибку в обслуживании.

Автомеханик, специализирующийся на ремонте Kia Rio и родственного Hyundai Solaris, рассказал о причинах поломки двигателя. По его словам, недавно к ним приехал «Рио» 2017 года с пробегом около 50 000 км, у которого на первый взгляд было чистое подкапотное пространство. Однако дроссель оказался очень грязным, что приводит к увеличению расхода топлива и плавающим оборотам.

Изначально владелец данного экземпляра пожаловался на работу кондиционера, как выяснилось, эта проблема была связана с тем, что радиатор кондиционера забился пылью и тополиным пухом. Если бы в Kia Rio просто заправили кондиционер фреоном, это были бы деньги на ветер.

Однако основной радиатор забился ещё сильнее, что может привести к перегреву двигателя. Причём, если с силовым агрегатом что-то случится, водитель поедет к дилеру, а радиатор будет в таком состоянии, в гарантии точно откажут.

Хуже всего, что из-за среднего перегрева может искривиться или покрыться трещинами ГБЦ, что некоторые автолюбители списывают на повреждения от металлической крошки с каталитического нейтрализатора, хотя в действительности не в катализаторе дело.

Специалист посоветовал промыть радиатор Kia Rio водой под напором, нанести специальную очищающую пену для авто, оставить её на непродолжительное время, а затем смыть. Повторять эту процедуру желательно раз в год. Чистый радиатор обеспечит хорошее охлаждение двигателя и нормальную работу системы кондиционирования.