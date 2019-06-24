Так ли хорош «Лесник»? Subaru Forester сравнили с Suzuki Grand Vitara на бездорожье

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Автомобили протестировали в грязи, а также проверили, насколько крутые горки они способны покорить.

Стоит отметить, что на испытания отправился не совсем стоковый «Сузуки»: автомобиль получил лифтованную подвеску, с которой он приподнялся на 5 см. Таким образом, клиренс составил около 27 см. Внедорожник оснащён 2,0-литровым 140-сильным мотором и «механикой». Помимо «понижайки» у него есть блокировка межосевого дифференциала.

В свою очередь у Subaru Forester второго поколения под капотом 2,0-литровый «атмосферник», выдающий 165 л. с. Эта модель заметно ниже противника, её дорожный просвет составляет около 21 см. Джиперы попытались выяснить, так ли хорош «Лесник» и сравнили его с Suzuki Grand Vitara на бездорожье.

Для начала машины попытались преодолеть глубокую лужу с грязью. Первым поехал Forester, но сразу же сел «на пузо». С третьей попытки водитель внедорожника всё-таки смог найти нужную траекторию и выехал из грязи. Это же испытание далось Suzuki Grand Vitara гораздо проще, поэтому любители бездорожья отдали балл «Сузуки».

Продолжение... Не в катализаторе дело: О причине поломки двигателя Kia Rio рассказал механик Нередко у корейских авто перегревается мотор уже на небольшом пробеге. Однако на гарантийный ремонт можно не рассчитывать, ведь владелец сам допустил простую ошибку в обслуживании. Через вторую лужу лифтованная машина тоже проехала, не напрягаясь, тогда как «Форестер» пришлось вытаскивать с помощью лебедки.

Следующим испытанием стала довольно высокая песчаная горка. Оба автомобиля без проблем справились с этим заданием. Так же просто им дался проезд через небольшой брод, но с высоким съездом с берега.

Далее внедорожники ждала горка, на которую нужно было заехать, стартуя с места. Однако без разгона колёса Subaru Forester зарывались в песок, что не давало машине сдвинуться. Несмотря на более слабый мотор «Сузуки» легко заехал на возвышенность. Череда побед сделала водителя этого «японца» излишне самоуверенным, возможно поэтому он всё-таки застрял в грязи, откуда его пришлось выкапывать.