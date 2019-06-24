Так ли хорош «Лесник»? Subaru Forester сравнили с Suzuki Grand Vitara на бездорожье

Автомобили протестировали в грязи, а также проверили, насколько крутые горки они способны покорить.
Стоит отметить, что на испытания отправился не совсем стоковый «Сузуки»: автомобиль получил лифтованную подвеску, с которой он приподнялся на 5 см. Таким образом, клиренс составил около 27 см. Внедорожник оснащён 2,0-литровым 140-сильным мотором и «механикой». Помимо «понижайки» у него есть блокировка межосевого дифференциала.
В свою очередь у Subaru Forester второго поколения под капотом 2,0-литровый «атмосферник», выдающий 165 л. с. Эта модель заметно ниже противника, её дорожный просвет составляет около 21 см. Джиперы попытались выяснить, так ли хорош «Лесник» и сравнили его с Suzuki Grand Vitara на бездорожье.
Для начала машины попытались преодолеть глубокую лужу с грязью. Первым поехал Forester, но сразу же сел «на пузо». С третьей попытки водитель внедорожника всё-таки смог найти нужную траекторию и выехал из грязи. Это же испытание далось Suzuki Grand Vitara гораздо проще, поэтому любители бездорожья отдали балл «Сузуки».
Через вторую лужу лифтованная машина тоже проехала, не напрягаясь, тогда как «Форестер» пришлось вытаскивать с помощью лебедки.
Следующим испытанием стала довольно высокая песчаная горка. Оба автомобиля без проблем справились с этим заданием. Так же просто им дался проезд через небольшой брод, но с высоким съездом с берега.
Далее внедорожники ждала горка, на которую нужно было заехать, стартуя с места. Однако без разгона колёса Subaru Forester зарывались в песок, что не давало машине сдвинуться. Несмотря на более слабый мотор «Сузуки» легко заехал на возвышенность. Череда побед сделала водителя этого «японца» излишне самоуверенным, возможно поэтому он всё-таки застрял в грязи, откуда его пришлось выкапывать.