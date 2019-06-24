Неужели белый KIA Sportage получит свою тонировку? Автовладелец высказался об отмене штрафов

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Какой владелец не хочет сделать свое авто красивее и комфортнее, особенно если это стильный кроссовер KIA Sportage 3 поколения в белом цвете? Тонировка стекол – простое, эффективное, но недоступное из-за штрафов решение. Но появилась надежда, что вскоре ситуация изменится.

Обладатель белого кроссовера KIA Sportage 3 поколения давно хотел затонировать стекла своего авто, тем самым создать контраст между черным и белым, который подчеркнет стиль, характер автомобиля, придаст ему «изюминку». Да и, в конце концов, тонировка обеспечит больше комфорта в салоне, защитив глаза от солнца, а климатическую систему от работы с перегрузками и перерасходом топлива в жару.

Препятствием для миллионов автолюбителей на пути к осуществлению задуманного оставались штрафы и «лишние контакты» с сотрудниками ГИБДД.

Накануне стало известно, что в Госдуму внесен законопроект об отмене таких штрафов. Тонирование стекол в автомобилях, по словам авторов законопроекта, является международной практикой, и пользы от такого тюнинга больше, чем реальных недостатков.

«Неужели свершится?», – преисполнен надеждами владелец белого «Спортейджа». Водитель надеется, что автомобиль наконец-то можно будет затонировать по собственному вкусу и потребностям.